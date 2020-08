La suite di Davis punto di ritrovo dei Lakers

Il numero 3 gialloviola è uno dei pochi giocatori ad avere a disposizione una suite nella bolla di Orlando e - come ha raccontato lui stesso - è il "più tecnologico" della squadra. Per questo LeBron e compagni hanno iniziato a ritrovarsi nella sua stanza per giocare ai videogiochi o guardare insieme programmi in tv

È tutto iniziato con la rap battle tra Snoop Dogg e DMX nel programma ‘Verzuz’: tutta la squadra nella suite di Anthony Davis per godersi lo show, LeBron in prima fila. “Lui è un grande fan di Snoop Dogg – ha raccontato Davis – e anche di DMX, la mia stanza si prestava e abbiamo iniziato così”. Da lì la suite di AD è diventata il punto di ritrovo dei Lakers nella bolla di Orlando. I giocatori si sono ritrovati ancora per un’altra rap battle, 2 Chainz contro Rick Ross, hanno organizzato un torneo di Madden (videogioco di football americano), o semplicemente per vedere insieme qualcosa in tv. “Sono uno dei pochi che ha una suite – ha spiegato il lungo - e sono il più tecnologico della squadra, quello che sa come configurare tutti i dispositivi e collegarli alla televisione”. Per questo la sua stanza è diventata il punto di riferimento per i compagni, un modo come un altro per fare gruppo in questo strano finale di stagione nella bolla di Orlando.