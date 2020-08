Draymond: "MVP? LeBron, ha resuscitato i Lakers"

Ospite di TNT allo stesso tavolo del suo “nemico” Charles Barkley, Draymond Green ha indicato in LeBron James il suo MVP per questa stagione: "Con l’annata che ha avuto e per come ha resuscitato i Lakers, penso che debba esserci un riconoscimento per lui"

Non ci sono state sorprese nei tre nomi per i finalisti del premio di MVP: insieme agli ultimi due migliori giocatori della stagione, Giannis Antetokounmpo e James Harden, a finire sul podio sarà LeBron James, che in carriera ha già quattro premi del genere. Secondo Draymond Green, però, ce ne vorrebbe un quinto: ospite di TNT e seduto allo stesso tavolo con il suo acerrimo “nemico” Charles Barkley, l’ala dei Golden State Warriors ha indicato nel 23 gialloviola il suo nome per il titolo di MVP. “Vado con LeBron: con l’annata che ha avuto e per come ha resuscitato la franchigia dei Lakers, penso che debba esserci un riconoscimento per lui”. Tra i tre candidati, Green ha sicuramente più legami con James, con cui ha una partecipazione in UNINTERRUPTED (la compagnia mediatica fondata dal Re) e con cui condivide lo stesso agente in Rich Paul.