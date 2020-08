Tirano un sospiro di sollievo i Milwaukee Bucks che perderanno Giannis Antetokounmpo soltanto per una partita - l’ultima di regular season, dal valore relativo per la miglior squadra della Eastern Conference, già certa della sua posizione nella griglia playoff. Il n°34 greco infatti era stato allontanato dal parquet durante la sfida contro Washington dopo che, andato a muso duro contro Moe Wagner, lo aveva colpito con una testata. Una sanzione che permetterà dunque ad Antetokounmpo di scendere in campo nella prima sfida della post-season della prossima settimana contro gli Orlando Magic e che fa felici anche i Memphis Grizzlies - che contro Milwaukee nell’ultimo match dei seeding games andranno alla disperata ricerca di un successo per tenersi stretto un posto al play-in di sabato sera per puntare all’ultimo posto playoff disponibile. L’MVP in carica aveva spiegato nel post-partita che il suo era stato un gesto da censurare, terribile e dettato soltanto dalla frustrazione di una serata in cui aveva incassato tanti contatti duri. “Tornassi indietro, cercherei in tutti i modi di controllarmi e di evitare una tale reazione”, le sue parole in spogliatoio, diventate ancora più credibili dopo aver letto l’ammontare della sanzione: una gara saltata per Antetokounmpo infatti “costa” la bellezza di 178.225 dollari. Un altro buon motivo per evitare di ripetere gesti del genere in futuro.