Infortunio Westbrook, salterà l'inizio dei playoff

Che avrebbe saltato l’ultima partita dei seeding games contro Philadelphia era già certo, ora però è arrivata la notizia che Russell Westbrook non potrà essere in campo nemmeno nelle prime sfide della serie di playoff contro Oklahoma City, la sua ex squadra. E non c’è ancora una data certa per il suo ritorno in campo, dipenderà da come il muscolo risponderà alle terapie. “Vedremo quello che succederà – ha detto il coach di Houston Mike D’Antoni – speriamo tutti per il meglio”. Westbrook – arrivato in ritardo rispetto agli altri giocatori nella bolla di Orlando dopo essere risultato positivo al coronavirus – aveva avvertito un primo problema al quadricipite dopo la partita del 4 agosto contro Portland. Da lì era stato fermo due gare prima di tornare nella sfida persa contro gli Spurs, nella quale ha giocato 28 minuti segnando 20 punti con 5 rimbalzi e 6 assist. Dopo quella sconfitta è arrivato un altro stop, con la risonanza magnetica che ha evidenziato uno stiramento. Una perdita pesante per i Rockets, visto anche l’ottimo impatto di Westbrook nel suo primo anno in Texas. Fino a qui per lui 27,2 punti, 7,9 rimbalzi e 7,0 assist di media a partita. D’Antoni spera di recuperarlo al più presto.