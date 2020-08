Gallinari: "Playoff? Non ci accontentiamo"

Danilo Gallinari ha chiuso un’altra ottima regular season con gli Oklahoma City Thunder e si appresta a disputare i quarti playoff in carriera, unico italiano rimasto ancora in corsa: "La storia della NBA ci insegna che tutto è possibile: non siamo soddisfatti di essere semplicemente arrivati ai playoff"

All’inizio della stagione 2019-20, probabilmente Danilo Gallinari si sarebbe aspettato di disputare i playoff. Quello di cui non poteva essere certo è se lo avrebbe fatto con la maglia degli Oklahoma City Thunder oppure con quella di un’altra squadra, visto che la sua permanenza a OKC sarebbe potuta durare giusto il tempo di trovare l’offerta giusta sul mercato da parte di un’altra franchigia. Invece dopo un inizio titubante i Thunder hanno trovato una chimica di squadra straordinaria, seguendo la leadership di Chris Paul e la prolificità offensiva di Gallinari, in un gruppo decisamente equilibrato dal punto di vista realizzativo con quattro giocatori sopra i 17 punti a partita. Il segreto secondo l’azzurro è però nell’altra metà campo: “A inizio anno sapevamo di avere una buona squadra e quale poteva essere il nostro obiettivo” ha detto Gallinari in un video realizzato dalla NBA per promuovere i playoff. “Avevamo grandi talenti individuali: era solo una questione di trovare la giusta chimica per unirli tutti assieme e diventare una buona squadra difensiva”.

La centralità e l'efficienza offensiva di Gallinari per i Thunder approfondimento A caccia di un ricco contratto: c’è pure Gallinari Effettivamente OKC è riuscita a costruire un buon sistema nella propria metà campo, finendo la regular season con il settimo miglior rating difensivo che diventa il secondo se si considerano solo le gare nella bolla di Disney World. È piuttosto in attacco che sono chiamati a salire di livello, visto il 17° posto su base stagionale e il penultimo nelle partite disputate a Disney World, davanti solamente ai derelitti Washington Wizards. In questo senso la presenza di Danilo Gallinari è fondamentale: tra i giocatori con almeno 1.000 possessi giocati, solamente TJ Warren degli Indiana Pacers ha un'efficienza offensiva superiore alla sua (1.145 punti per possesso contro 1.142), con il terzo in classifica - Damian Lillard - staccato a 1.130. I Thunder con Gallinari in campo sono una squadra da 116.9 punti segnati su 100 possessi, ma quando si siede o non è disponibile precipitano a 100.3 — lo scarto più grande di tutta la squadra. La sua efficienza e la sua prolificità offensiva sono a tutti gli effetti indispensabili per il candidato coach dell'anno Billy Donovan.