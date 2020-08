Tennis: Simona Halep rinuncia a Us Open

Simona Halep, numero due della classifica Wta, rinuncia agli Us Open di tennis in partenza il prossimo 31 agosto a porte chiuse a New York. "Ho sempre detto che avrei messo la mia salute al centro della mia decisione", ha ricordato la tennista rumena. Salgono così a sei le giocatrici, tra le prime dieci del ranking Wta, che non parteciperanno allo Slam americano (Andreescu, Barty, Bertens, Bencic, Svitolina le altre)