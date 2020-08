I Los Angeles Lakers avranno una motivazione ulteriore per superare il primo turno di playoff contro i Portland Trail Blazers. Come anticipato dal giornalista Brad Turner dell’L.A. Times, i gialloviola indosseranno una maglia speciale in onore del Black Mamba se riusciranno ad avanzare al secondo turno di playoff. La jersey in questione sarà la versione tutta nera già mostrata nella stagione 2017-18 nella “Lore Series” dei Lakers e realizzata proprio in collaborazione con Bryant, con la parte esterna che richiama la pelle di serpente e una patch speciale con le sue iniziali. Non è chiaro perché i gialloviola non possano indossare queste maglie già dal primo turno contro i Blazers (probabilmente per una questione logistica nel portare le divise all’interno della bolla e per la necessità di comunicarle in anticipo alla lega), ma i Lakers comunque dovranno impegnarsi per poter avanzare al secondo turno contro una squadra guidata da un incandescente Damian Lillard, che proprio nella prima partita dei gialloviola dopo la scomparsa di Kobe Bryant segnò 48 punti con 9 rimbalzi e 10 assist allo Staples Center e nella bolla è stato nominato MVP delle seeding games, chiudendo le ultime tre partite per forzare lo spareggio con 153 punti a referto. Un avversario tosto per LeBron James e soci, ma l'obiettivo di quest'anno non può che essere arrivare a giocarsi l'anello. Meglio se con una maglia per ricordare Kobe Bryant addosso.