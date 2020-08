2/4 ©Getty

WILL BARTON ESCE PER CURARE IL GINOCCHIO | Anche i Nuggets devono fare i conti con l’assenza ormai interminabile di Will Barton. L’ala di Denver, titolare prima della sospensione della stagione, ha lasciato la bolla di Orlando per continuare la riabilitazione del suo ginocchio destro e cercare una seconda opinione su come curarlo, dopo che i trattamenti utilizzati finora non hanno avuto effetto. Lui e Gary Harris non hanno ancora debuttato a Disney World, lasciando un vuoto in ala che il rookie Michael Porter Jr. non è riuscito a colmare