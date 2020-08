2/8

THE RINGER: 24^ SCELTA — MILWAUKEE BUCKS | Un altro giornalista molto seguito in materia di Draft è Kevin O’Connor di The Ringer, che vede Mannion come il 24° miglior giocatore del Draft nella sua Big Board (il Mock Draft finora pubblicato si ferma alla Lottery). L’azzurro viene definito come “uno dei migliori passatori di questa classe, capace di avere successo in un attacco che divide le responsabilità di ballhandling”. I paragoni per lui sono Seth Curry, Landry Shamet e T.J. McConnell (con un tiro in sospensione)