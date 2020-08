Proteste in NBA: la reazione di Trump. VIDEO

La decisione dei Milwaukee Bucks di non scendere in campo nei playoff NBA per protesta contro quanto accaduto a Jacob Blake a Kenosha, in Wisconsin, ha avuto ripercussioni ovunque, non solo nel mondo dello sport. Nei giorni in cui si è conclusa la convention repubblicana per la nomina di Donald Trump a candidato della Casa Bianca in vista delle elezioni di novembre, era inevitabile che arrivasse una domanda all’attuale Presidente USA — da sempre considerato un nemico tanto dai giocatori quanto dagli allenatori della lega. “Non so molto della protesta, so che gli ascolti televisivi sono molto bassi perché francamente la gente è un po’ stufa della NBA” ha detto Trump in conferenza stampa. “Sono diventati come un’organizzazione politica e non è una cosa positiva”.