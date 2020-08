Subito dopo la sconfitta in gara-5 contro i Lakers che ha sancito l’eliminazione dai playoff dei Blazers, Carmelo Anthony non si è sottratto alle domande dei giornalisti - in modo particolare a quelle riguardo il suo futuro, visto il contratto in scadenza con Portland: “Prego e spero che la prossima squadra nella quale giocherò siano ancora i Blazers. Onestamente, ringrazio Dio per avermi fatto trovare un casa qui a Portland. Mi sento a mio agio con la dirigenza, con i miei compagni di squadra - che a loro volta dimostrano il loro affetto nei miei confronti. A questo punto della mia carriera credo sia il contesto migliore nel quale giocare. Con l’esperienza accumulata in questi anni, giocare ai Blazers mi permette di scendere in campo e continuare a essere quello che sono. Spero davvero di restare qui a Portland, di avere un’altra opportunità con questo gruppo, provando il prossimo anno a vedere cosa succede senza il carico di infortuni che ha condizionato a lungo la nostra stagione”. Chiamato a novembre dai Blazers dopo essere rimasto senza squadra, Anthony ha dimostrato di poter ancora dare il suo contributo - per un contratto di poco superiore ai 2 milioni di dollari, un vero affare. In gara-5 contro i Lakers ha chiuso con 27 punti, 9/16 al tiro, tre triple a bersaglio e sette rimbalzi raccolti: la sua speranza è che questa non venga ricordato come l’ultima, seppur ottima, prestazione in maglia Blazers.