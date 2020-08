Partiamo dalla fine, dal fatto che Dennis Schroder con i suoi 19 punti segnati - 18 dei quali nel solo secondo quarto - ha chiuso il match contro Houston come miglior realizzatore dei Thunder, nonostante la sua partita sia finita con largo anticipo rispetto a quella dei compagni. Tutta colpa di un gesto su cui i Rockets hanno chiesto alla NBA di investigare: terzo quarto, azione d’attacco dei texani, il giocatore tedesco inizia a rincorrere il suo avversario sul blocco, scontrandosi contro il blocco di PJ Tucker. Dal replay però è evidente il movimento (volontario?) del suo braccio in mezzo alla gambe dell’avversario (come si vede anche dal video in testa all'articolo) - colpito in maniera dura “sotto la cintura”. Gli arbitri a quel punto sanzionano il blocco in movimento del giocatore dei Rockets, fischiando contro di lui mentre si era già lanciato alla spalle di Schroder per chiarire faccia a faccia. Dopo il parapiglia, i direttori di gara rivedono la scena e decidono per la doppia espulsione. Una decisione che ha mandato su tutte le furie coach Donovan - consapevole di quanto abbia pesato la sua assenza nella ripresa: “Era un blocco irregolare, l’unica cosa che Schroder ha cercato di fare è stata quella di passare in una situazione in cui - non per colpa sua - non c’era spazio”. Insomma, un episodio che continuerà a far discutere anche nei prossimi giorni.