Gli occhi, come spesso succede quando scende sul parquet, erano tutti puntati su di lui: il ritorno in campo di LeBron James dopo i tre giorni di sospensione a seguito della decisione dei Milwaukee Bucks di non scendere in campo. Il n°23 dei Lakers si è unito ai suoi compagni durante l’inno statunitense, inginocchiandosi così come ormai accade prima di ogni match da un mese a questa parte, incrociando però le braccia sul petto in onore di Chadwick Boseman - l’attore di “Black Panther” scomparso nelle scorse ore a causa di un tumore con cui aveva combattuto per oltre quattro anni. L’ennesimo lutto che ha colpito il mondo NBA in questo sciagurato 2020, come sottolineato dallo stesso LeBron a fine partita: “Nel giro di pochi mesi abbiamo perso il Black Mamba e il nostro Black Panther: possiamo dire che il 2020 è la peggior annata di sempre”.