Chiude “The Fours”, il covo dei tifosi di Boston

Le conseguenze della pandemia hanno messo in ginocchio lo storico sports bar di Canal Street, attraversata la strada dal TD Garden di Boston: incoronato nel 2005 da "Sports Illustrated" come il miglior sports bar d'America, dopo 44 anni ha dovuto alzare bandiera bianca. E a piangerlo sono in molti

Può essere strano riportare — qui in Italia — la chiusura di un locale di Boston, ma chiunque sia mai stato a vedere una partita dei Celtics a “Beantown” sa che the "The Fours" non è un semplice locale. E "The Fours" — a 44 anni dall’apertura — ha chiuso definitivamente proprio in questi giorni, vittima della pandemia che ha allontanato i tifosi dal TB Garden e reso più difficile gustarsi una gara allo sports bar. Situato in Canal Street, attraversata la strada dall’arena dei Celtics (e dei Bruins), nel 2005 era stato incoronato da Sports Illustrated “il miglior sports bar d’America”: “La scelta di chi davvero conosce Boston, dai giornalisti agli assistenti allenatori […] con oltre 200 pezzi di memorabilia appesi alle pareti. A farla da padrone la santa trinità dell’ultima grande squadra dei Celtics [l’articolo è scritto prima dell’edizione 2008 con Pierce, Garnett e Allen, ndr]: tre maglie rigorosamente usate di Larry Bird, Robert Parish e Kevin McHale”. E se quella di Parish (bianca) stona con quelle (verdi) dei suoi compagni, lo storico proprietario Peter Colton spiega subito il perché: “Quella originale è stata rubata. Quando l’agente di Parish lo ha saputo, ne ha fatta subito firmare un’altra a Robert e ce l’ha spedita. Ma era bianca”.

La leggenda di "The Fours" Qui, si racconta, erano di casa la leggenda dei Bruins Ray Bourque (che portava al seguito tutti i suoi compagni) e quella dei Cetlics Larry Bird; qui Rick Pitino era stato protagonista di un party senza fine la sera in cui — al suo esordio sulla panchina di Boston — i suoi Celtics sconfissero i Bulls di Michael Jordan, nell’ottobre 1997; qui — e non guastava — si fermava spesso il corpo di ballo delle cheerleader dei Celtics dopo le partite, insieme a giornalisti, ex giocatori (Brian Scalabrine era di casa) e qualche dirigente.