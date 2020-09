11/12 ©Getty

IL CONTRATTO NON GARANTITO DI LUWAWU-CABARROT | Gli 1.8 milioni di dollari previsti dal contratto del produttivo giocatore dei Nets all’interno della bolla non sono garantiti: Brooklyn può tagliarlo in ogni momento, consapevole che dopo il 18 novembre 150.000 dollari del suo contratto diventeranno garantiti. Altri 100.000 in aggiunta qualora dovesse restare nel roster fino alla prima gara della prossima stagione: potrebbe far comodo in uscita dalla panchina per qualche minuto un giocatore come lui?