Toronto va a caccia del pareggio: stanotte su Sky

Sarà un sabato notte infuocato su Sky Sport: a mezzanotte e mezza va in scena gara-4 tra i Toronto Raptors e i Boston Celtics, in una serie riaperta dall’incredibile buzzer beater di OG Anunoby. I campioni in carica però hanno bisogno di un’altra impresa per pareggiare la serie: commento in diretta di Alessandro Mamoli e Matteo Soragna su Sky Sport NBA

Sembrava davvero tutto finito. Sotto 0-2 nella serie contro i Boston Celtics e sotto di due lunghezze a mezzo secondo dalla fine, i Toronto Raptors avevano appena il 5.4% di possibilità di vittoria in gara-3 , con la schiacciata di Daniel Theis imbeccato da Kemba Walker che aveva “spostato” le possibilità di vittoria del 34.4%. Poi è arrivato il passaggio-arcobaleno di Kyle Lowry e la tripla sulla sirena di OG Anunoby , regalando ai campioni in carica una vittoria che li tiene incredibilmente in corsa nella serie. Ora secondo i modelli statistici i Raptors hanno il 39% di vincere la serie , che per quanto sia molto lontano dal 62% che avevano alla vigilia del secondo turno di playoff contro i biancoverdi, è sicuramente meglio del punto più basso toccato con il 25% nel corso della sfida alla squadra di Brad Stevens.

Le tre chiavi di Toronto per vincere gara-4

Per pareggiare la serie, però, ci sarà bisogno di un’altra impresa — visto che non sempre si può sperare in un miracolo come accaduto in gara-3. Al di là di come è arrivato il risultato finale, i Raptors hanno giocato effettivamente meglio rispetto a quanto visto nelle prime due partite, e anche in gara-4 devono continuare a cavalcare gli aggiustamenti che hanno funzionato.

Innanzitutto sarà cruciale spingere sull’acceleratore: in media i canadesi hanno chiuso i possessi con 3 secondi di anticipo rispetto agli avversari, cercando di correre in campo aperto (oltre il 20% del loro attacco è arrivato in transizione) per non affrontare i loro problemi di creazione nell’attacco a metà campo.

In difesa poi continuare a mixare continuamente i tipi di coperture (sia in termini di marcature che di sistema, alternando zona e uomo) può essere utile per togliere ritmo ai Celtics, che in gara-3 hanno tirato decisamente peggio rispetto alle prime due gare (specialmente Marcus Smart e Jayson Tatum).