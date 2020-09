Anunoby segna e non esulta: "Mi aspetto che entri"

Il canestro allo scadere di OG Anunoby ha già fatto il giro del mondo, ma a far notizia è stata anche la sua reazione impassibile mentre il resto dei compagni lo circondava per esultare: "Quando prendo un tiro mi aspetto che entri, non tiro per sbagliare. Per questo non ero sorpreso "ha detto dopo la partita, come se nulla fosse

All’inizio della sua carriera, OG Anunoby è stato paragonato spesso a un “primo Kawhi Leonard”, un difensore perimetrale di grande stazza e ottima versatilità, oltre a uno con un atteggiamento piuttosto freddo e distaccato sul campo da basket. Anunoby e Leonard, che hanno anche condiviso lo spogliatoio lo scorso anno, non sono allo stesso livello come giocatori, ma neanche uno come Kawhi avrebbe avuto una reazione come quella dell’inglese dopo il canestro della vittoria in gara-3 contro Boston. Anzi, in tanti si ricordano la sua posa “accovacciata” con la lingua di fuori mentre osservava il pallone rimbalzare sul ferro quattro volte prima di entrare in gara-7 contro Philadelphia, lasciandosi poi andare a un urlo liberatorio mentre veniva abbracciato dai compagni e mostrando tutta la sua emozione. Anunoby, invece, non ne ha mostrata nemmeno una: dopo aver realizzato il canestro sulla sirena per battere i Celtics, si è semplicemente girato verso i suoi compagni rimanendo impassibile — come se avesse segnato il canestro del -20 invece di quello del +1 che ha salvato la loro stagione.