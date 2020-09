La caviglia fa male: Giannis in dubbio per gara-4

Potrebbe essere la partita più importante della stagione per i Milwaukee Bucks (sotto 0-3 contro Miami, costretti a fronteggiare l’eliminazione) e il loro giocatore più importante — l’MVP NBA in carica Giannis Antetokounmpo — potrebbe essere costretto a guardarla da bordocampo, in borghese. Lo status del greco infatti è riportato come “in dubbio” nel primo injury report consegnato dai Bucks in vista di gara-4, per via della distorsione alla caviglia destra riportata durante il primo tempo dell’ultima gara della serie. Antetokounmpo, da vero guerriero, è rimasto in campo per tutta la gara e nel post-partita ha minimizzato l’infortunio (“Non mi ha dato fastidio per nulla”), ma diversi replay hanno mostrato il n°34 dei Bucks con evidenti smorfie di dolore al momento di appoggiare il piede destro a terra a conclusione di entrate o salti. “Lo staff medico mi ha detto che poteva restare in campo — le parole di coach Budenholzer dopo gara-3 — e così ho fatto: lui ha dato tutto”.