Non è sceso in campo per la quinta decisiva gara della serie contro Miami, fermato dalla caviglia infortunatasi in gara-4. Ma questo non vuol dire che Giannis Antetokounmpo abbia abbandonato — o voglia abbandonare — l’unica squadra NBA per cui abbia mai giocato. “Io via da Milwaukee? Non succederà”, assicura nel post-partita, con l’eliminazione dei suoi Bucks appena sancita dalla vittoria dei Miami Heat 103-94. “Alcuni quando vedono un muro davanti a sé, scelgono di andare in un’altra direzione. Io voglio passarci attraverso”, la metafora usata dall’MVP NBA in carica per giurare fedeltà a Milwaukee. “Dobbiamo solo migliorare, come squadra e anch’io, individualmente, e poi riprovarci l’anno prossimo”. Così, nonostante nell’estate del 2021 Antetokounmpo possa a tutti gli effetti diventare un free agent — e mettersi all’asta per il miglior offerente — le sue intenzioni sembrano assolutamente diverse. “Se vincere un titolo NBA fosse facile allora tutti ne vincerebbero uno. Abbiamo perso, è lì da vedere, chiaro, davanti a tutti. Per noi è una grossa delusione ma sapete quello che faremo? Continueremo a lavorare. Io ho fiducia nei miei compagni, mi fido di loro”.