Match point Clippers con Denver. Stanotte su Sky

Può essere l’ultima chiamata per Denver in questi playoff 2020 quella di stanotte in gara-5 contro i Clippers (diretta su Sky Sport NBA alle 00.30). Sotto 3-1 nella serie i Nuggets sono in cerca delle energie tecniche e nervose per ribaltare un pronostico che sembra segnato. Anche perché dall’altra parte c’è un Kawhi Leonard bionico, che nella bolla sta giocando da MVP. Una prima chiave per gli uomini di coach Malone sarà proprio quella di cercare di limitare Kawhi, dominante in gara-4 con 30 punti, 11 rimbalzi e 9 assist in un match a punteggio basso (96-85). Non a caso l’unico successo dei Nuggets nella serie, in gara-2, è arrivato nell’unica uscita sotto i 20 punti (13) della stella avversaria. Gara-2 è stata anche la sola che ha visto Jamal Murray oltre quota 20 punti (27), mentre contro la difesa tosta dei Clippers nelle altre partite – perdenti – non è riuscito a replicare gli exploit della incredibile serie contro Utah. Ecco, limitare Leonard e ritrovare Murray sarebbe già un buon punto di partenza per Denver per restare attaccati a questi playoff.