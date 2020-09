Le date, come si dice in questi casi, rimangono “fluide”, una decisione certa non c’è ancora ma una cosa è però sicura: la prossima stagione NBA non vedrà il via prima di Natale. L’iniziale data del 1 dicembre proposta mesi fa da Adam Silver è quindi superata e nell’ultimo Board of Governors tenutosi telefonicamente la lega ha informato i proprietari che la prima data utile per tornare in campo per il via della stagione 2020-21 è quella del prossimo 25 dicembre (ma la prima palla a due potrebbe slittare anche più avanti). Una decisione coerente con quella che già aveva visto posticipare il Draft, inizialmente previsto per il 15 ottobre e ora annunciato per il 18 novembre. Allo stesso modo, la NBA prende tempo anche per tornare a giocare: la speranza — non lo si nasconde — è quella di riuscire a riaprire le arene ai propri tifosi. Per il bene dello spettacolo e delle casse delle 30 squadre.