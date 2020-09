Rivers: "Abbiamo la formula giusta e la perdiamo"

Dopo la seconda sconfitta in fila facendosi rimontare, Paul George ha continuato a mantenere la fiducia: "Siamo ancora in controllo della serie, non facciamoci prendere dal panico. Mi piacciono le nostre possibilità per gara-7". Doc Rivers, in compenso, non si dà pace: "Abbiamo trovato la formula giusta e continuiamo a perderla"

Nell’immediato post-partita di gara-6 tra L.A. Clippers e Denver Nuggets, tanti hanno sottolineato come i Clippers fossero “tornati a fare i Clippers”, fallendo in maniera spettacolare nel momento decisivo. Dopo aver già sprecato 16 punti di vantaggio in gara-5, la squadra di Doc Rivers ha visto evaporare altri 19 punti in gara-6, crollando in un secondo tempo da 64-35 e vedendosi costretta a conquistare le finali di conference in gara-7. Secondo Doc Rivers c’è un momento chiave che ha cambiato le sorti della partita: “Quando Jamal Murray è andato giù per infortunio, la partita è completamente cambiata” ha detto in conferenza stampa. “Fino a quel momento eravamo la squadra più fisica: riuscivamo ad arrivare in area e poi scaricare fuori. Dopo Murray invece è stato l’opposto: ho provato a usare tutti i miei timeout per tornare a come giocavamo prima, ma non ci sono riuscito. Era ottima pallacanestro, poi abbiamo smesso di muovere il pallone e di attaccare”. Rivers è sembrato anche particolarmente preoccupato per i continui blackout dei suoi: “Abbiamo la giusta formula di gioco, ma continuiamo a perderla. In un timeout ho detto ai ragazzi che non avremmo potuto vincere la partita camminando e palleggiando, ma che avremmo dovuto continuare ad attaccare perché loro non avrebbero mollato. E non lo hanno fatto. Loro hanno fatto le scelte giuste, noi abbiamo sbagliato dei tiri ma la qualità non mi è piaciuta. Questa partita l’abbiamo persa in attacco”.

La risposta sui plus-minus di Zubac e Harrell approfondimento I Clippers e la maledizione finali di conference Il nervosismo di Rivers si è notato anche in una risposta particolarmente piccata a una domanda su Ivica Zubac e Montrezl Harrell. In questa serie il centro croato è sembrato decisamente più adatto a marcare uno come Nikola Jokic, tenendolo a percentuali più basse e dando un contributo migliore ai suoi (+11 di plus-minus in 30 minuti) rispetto al sesto uomo dell’anno in carica, il cui plus-minus in gara-6 è stato di -19 in 15 minuti. “Trezz sta avendo un rendimento incostante, ma se si considera solo il plus-minus, nessuno dei due è andato bene stasera. Entrambi devono giocare meglio” ha detto Rivers. “Capisco cosa dicono i numeri, ma a volte bisogna guardare le partite e come sono andati gli accoppiamenti prima di fare una critica”. Parole che suonano soprattutto come un tentativo di proteggere Harrell, il cui rendimento è stato scadente fino a questo momento ma di cui c’è inevitabilmente bisogno per avanzare alle prime finali di conference nella storia della franchigia.

Paul George: "Sta a noi tirarci fuori da questa situazione" approfondimento Denver, 2° tempo da sogno: L.A. ko, si va a gara-7 Se coach Rivers è sembrato comprensibilmente preoccupato, Paul George — miglior marcatore dei suoi con 33 punti — invece continua a mantenere la fiducia: “Dobbiamo guardare i filmati e vedere che cambiamenti dobbiamo fare rispetto a quello che non facciamo. È successo due volte che ci siamo fatti rimontare: dobbiamo apportare cambiamenti per mantenere la stessa intensità che abbiamo avuto nel primo tempo”. A precisa domanda su quale sia il mood nello spogliatoio, George ha continuato a professare fiducia: “Sappiamo contro chi stiamo giocando, abbiamo enorme rispetto per loro e sono stati più volte assieme in una gara-7 rispetto a noi. Ma mi piacciono le nostre possibilità e mi piace quello che abbiamo. Siamo ancora in controllo della serie, non è il momento di farci prendere dal panico: abbiamo gara-7 e ce la giochiamo. Ci siamo messi noi in questa situazione e sta a noi tirarcene fuori”.