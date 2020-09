Nuggets-Clippers, gara-6 è su Sky: SEGUI IL LIVE

Denver per forzare la settima e sperare in un'altra, incredibile rimonta; L.A. per chiudere la serie e ritrovarsi in finale di conference i "cugini" dei Lakers. Gara-6 tra Nuggets e Clippers promette spettacolo, uno spettacolo tutto da gustare su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA con il commento LIVE di Flavio Tranquillo e Davide Pessina DENVER NUGGETS-L.A. CLIPPERS: IL TABELLINO

DENVER NUGGETS-L.A. CLIPPERS: IL TABELLINO Denver Nuggets-L.A. Clippers, una partita — gara-6 — per entrare nella storia. Lo farebbero immediatamente — vincendola — i californiani, chiamati a chiudere la serie e raggiungere per la prima volta nella loro cinquantennale storia la finale di conference. Potrebbero continuare a crederci i Nuggets, nel tentativo di diventare la prima squadra di sempre a recuperare due serie di playoff nello stesso anno da sotto 1-3 (rimonta già riuscita al primo turno contro gli Utah Jazz). Per questo la sesta sfida delle serie di semifinale di conference a Ovest — alle ore 19 in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA, con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina — presenta un sacco di temi di interesse, anche vista la clamorosa rimonta di Denver di gara-5. Sotto anche di 16 punti, ancora a -7 all’inizio dell’ultimo quarto, gli uomini di coach Michael Malone sono riusciti a confezionare un ultimo periodo quasi perfetto, tenendo i Clippers al 28% al tiro, realizzando il 61% delle loro conclusioni e tirando un clamoroso 7/9 dall’arco. La tripla più importante l’ha mandata a bersaglio Michael Porter Jr., il rookie dei Nuggets capace così di rubare i riflettori al poker di superstar designati a decidere la serie: Kawhi Leonard e Paul George da una parte, Jamal Murray e Nikola Jokic dall’altra.