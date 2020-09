Solo i Celtics (e i Raptors, eliminati) hanno una difesa statisticamente migliore dei Lakers in questi playoff: e nella forza nella metà campo dietro, il n°23 gialloviola trova un paragone interessante con le sue ex squadre capaci di arrivare all'anello

LeBron James ha vinto a Cleveland. Ha vinto a Miami. Ora vuole vincere a Los Angeles. Sa come si fa, per esserci riuscito già in passato, e sa cosa ci vuole per riuscirci di nuovo. Nella massima pronunciata dall’ex allenatore di football del college di Alabama Paul “Bear” Bryant e poi diventata immortale: “Offense sells tickets. Defense wins championships”, ovvero: l’attacco vende i biglietti, ma per vincere i titoli ci vuole la difesa. E LeBron James lo sa bene, come dimostra quando sceglie di accomunare la difesa dei suoi Lakers versione 2020 a quella delle squadre con cui è riuscito a vincere un titolo NBA nel suo passato: “Ho fatto parte di grandi squadre difensive”, ha dichiarato a The Athletic. “Mike Brown era un ottimo allenatore difensivo e nei miei primi anni a Cleveland abbiamo difeso spesso in maniera superba. A Miami ci aiutavamo tutti: non eravamo la squadra con più centimetri ma avevamo braccia lunghe, grande velocità e coach Spoelstra ci sfidava a utilizzarla per coprire il centro area ma poi uscire anche sul perimetro a contestare i tiri avversari. Era quello che facevamo, volavamo da una parte all’altra del campo”.

approfondimento LeBron, primo all-time per vittorie ai playoff Lo stesso, secondo James, si può dire per questi Lakers, che aspettano in finale di conference la vincente della serie tra Clippers e Nuggets: “Abbiamo in squadra giocatori da primo quintetto difensivo o addirittura capaci di vincere il premio di difensore dell'anno — Anthony Davis e Dwight Howard; prima dello shutdown c’era anche Avery Bradley, anche lui spesso nel primo o nel secondo quintetto difensivo; Danny [Green] lo stesso l’anno scorso; io non son sicuro di averne mai fatto parte [mente sapendo di mentire: LeBron è stato cinque volte nel primo quintetto difensivo e una nel secondo, dal 2009 al 2014, ndr] ma so quello che sono in grado di fare in difesa. Voliamo da una parte all’altra del campo, ci proteggiamo a vicenda”.