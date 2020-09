I secondi tempi che hanno condannato i Clippers

L’attacco: 72 minuti di rottura prolungata

L’attacco ha smesso completamente di funzionare: lo testimonia l’efficienza offensiva dei 72 minuti disputati da Leonard e compagni nelle ultime tre gare dopo l’intervallo, un misero 86.0 punti per 100 possessi (un paragone: la peggior squadra offensiva della stagione regolare, i Golden State Warriors, su 100 possessi ha prodotto 104.4 punti). Un attacco sterile? Non certo in generale, visto che nella totalità dei playoff (13 partite, 6 contro Dallas al primo turno, poi le 7 contro Denver) i Clippers hanno avuto il secondo miglior attacco in assoluto — 114.4 il loro offensive rating — al pari di quello dei Lakers (secondo solo a quello dei Jazz). Le percentuali dal campo dei losangelini riflettono queste difficoltà: nei tre secondi tempi in questione, i giocatori di Rivers non sono andati oltre il 30.2% dal campo (39/129) senza neppure toccare il 25% da tre punti (14/57). L’attacco si è proprio fermato completamente: gli stessi Clippers che durante l’anno hanno prodotto quasi 14 punti a partita in contropiede (punti facili, quelli che aiutano le squadre quando faticano a difesa schierata, quando i tiri non entrano) nei 72 minuti analizzati qui tra gara-5 e gara-7 ne hanno messi a tabellone un totale di 7, in tre partite. Leonard, George e compagni sono andati in lunetta 26 volte (contro le 43 dei Nuggets, nello stesso spazio temporale analizzato) con una frequenza di liberi tentati rispetto ai tiri tentati dal campo scesa al 20.2%, quando era oltre il 29% sia nei playoff (4° miglior dato NBA) che in stagione regolare (2°). Anche qui: nessun punto facile, a cronometro fermo, senza difesa.