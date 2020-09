Tatum da record (nonostante il finale di gara-1)

Nessuno a meno di 23 anni ha mantenuto la sua costanza di rendimento ai playoff e contro gli Heat in gara-1 delle finali di Conference è arrivata un’altra super prestazione - nonostante la partita verrà ricordata per la stoppata subita da Bam Adebayo nel finale. Una giocata che non ferma la crescita e l’evoluzione di uno dei migliori talenti NBA

Le decisioni allo scadere prese da Jayson Tatum non sono state sbagliate, anche se a guardare il risultato ottenuto - solo errori dal campo, una stoppata incassata e una sconfitta in gara-1 - verrebbe da pensare il contrario. Coach Stevens però non ha dubbi: “È un giocatore fantastico, ogni volta che lui ha il pallone in mano mi sento tranquillo”. Le vittorie giocando sempre a questo livello arriveranno. Difficile infatti rimproverare qualcosa a Tatum, alla terza partita in fila da almeno 25 punti, 10 rimbalzi e 5 assist- superato anche Kareem Abdul-Jabbar e diventato il giocatore più giovane di sempre a riuscirci ai playoff. Sesta gara consecutiva con almeno 20+10, unico esterno insieme a LeBron James a riuscire a metterne in fila così tante ed ennesima conferma di come il n°0 di Boston sia diventato un giocatore completo. Da parte di Tatum infatti non viene mai meno il contributo a protezione del ferro: prima della sfida di questa notte, dei 97 giocatori che ai playoff hanno “marcato” un avversario a metà campo per almeno 250 volte, è quello che ha concesso di meno quando si è trattato di trovare il fondo della retina: 38.4% di percentuale effettiva, tenendo anche conto del peso maggiorato del tiro dalla lunga distanza. Contro di lui si segna con difficoltà, nonostante in attacco non manchi mai il suo contributo.