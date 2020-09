Beal, 30 di media ma è fuori dagli All-NBA Team

Proprio non va giù a Bradley Beal di essere rimasto fuori dagli All-NBA Team, e non è il solo a pensare che sia stata commessa un’ingiustizia. Appena usciti i 15 nomi dei primi tre quintetti stagionali la guardia di Washington – non trovando il suo nome - ha iniziato a sfogare su Twitter tutta la sua delusione, sottolineando le sue grandi cifre in stagione. E in effetti Beal in regular season ha messo a referto 30.5 punti, 6.1 assist e 4.2 rimbalzi di media. Si tratta del terzo giocatore della storia come media punti a restare fuori dai migliori quintetti dopo Walt Bellamy nel 1961-62 con 31.6 e Bob McAdoo nel 1975-76 con 31.1. E addirittura il primo a non essere selezionato dopo aver chiuso una stagione da oltre 30 punti e 6 assist. Una situazione che l’interessato ha trovato “ridicola”, postando un video di una vecchia intervista di DeMarcus Cousins in cui il centro – allora ai Kings – ripete appunto più e più volte “It’s ridicolous”.