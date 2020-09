Essere un due volte MVP fa accrescere il tuo valore. Sul mercato dei free agent (Giannis Antetokounmpo potrebbe diventarlo nell’estate 2021) ma anche in quello della memorabilia sportiva. Al punto che a pochi giorni dalla seconda incoronazione consecutiva a miglior giocatore NBA — la prima per la stagione 2019-20, la seconda per quella che va verso la conclusione in questi mesi — una sua trading card è diventata la singola card di pallacanestro più "preziosa" di sempre. Per acquistare infatti la Giannis Logoman card, la piattaforma Only Alt (che si occupa di impegnare in asset definiti “alternativi” la propria liquidità in maniera trasparente) ha speso 1.821 milioni di dollari, ovvero 12.000 dollari di più di quanto sborsato solo sei settimane fa per una card di LeBron James (che deteneva il record precedente).