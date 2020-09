Silver: "Prossima stagione non prima di gennaio"

Una data ufficiale non c’è ancora, ma il commissioner NBA Adam Silver ha indicato un obiettivo per l’inizio della prossima regular season. Se al momento di riprendere la stagione in corso nella bolla di Orlando si era parlato dei primi di dicembre per l'inizio della prossima, Silver ha spostato avanti di un mese la data possibile. “L’ipotesi migliore è quella di non partire prima di gennaio – ha detto intervistato dalla CNN – Più raccolgo informazioni e più mi convinco di questa idea. L’obiettivo è quello di giocare una stagione regolare con 82 partite, nelle arene delle squadre e davanti ai tifosi”. E per potere partire con una stagione “normale” Silver pensa che ci voglia un po’ più di tempo di quello ipotizzato in un primo momento. Già lo scorso 20 agosto il commissioner aveva spiegato: “La nostra priorità è far tornare i fans nelle arene, e se spingendo un po’ più avanti la stagione avremo più possibilità di farlo, quello sarà l’obiettivo”. Se così sarà per la prima volta dal lockout del 1999 non ci saranno partite NBA nel giorno di Natale.