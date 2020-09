Boston a caccia del 2-2: gara-4 in diretta su Sky

Sotto 2-0 e con l’armonia del gruppo che sembrava incrinata dopo la lite negli spogliatoi al termine di gara-2, Boston ha saputo rialzarsi vincendo nettamente la partita successiva con Miami e ora proverà a impattare la serie. “Anche se siamo passati attraverso momenti difficili siamo sempre una famiglia – ha detto Marcus Smart – ci siamo detti quello che ci dovevamo dire e ne siamo venuti fuori”. Dopo il chiarimento i Celtics hanno controllato gara-3 grazie alle grandi prove delle loro tre stelle Jayson Tatum, Jaylen Brown e Kemba Walker, che hanno segnato insieme 72 punti sui 117 di squadra. Determinante anche il rientro dall’infortunio alla caviglia di Gordon Hayward, subito in campo oltre 30 minuti. “Non avevo pianificato di farlo giocare così tanto – ha detto coach Stevens – ma non pensavo neanche fosse così in palla. Ci sono stati momenti in cui è ovviamente dovuto uscire per rifiatare, ma ero più preoccupato dalla tenuta atletica che dalle condizioni della sua caviglia”. Una condizione atletica che dovrebbe essere ancora migliore in gara-4 dopo una pausa più lunga del solito tra le due partite.

Dall’altra parte a Miami in gara-3 non è riuscita la rimonta come nelle due precedenti partite della serie, in cui ha recuperato rispettivamente dal -14 e dal -17. E concedere sempre un vantaggio agli avversari inizia a rappresentare un problema per gli Heat. “Credo sia faticoso dover ogni volta di recuperare – ha spiegato Jimmy Butler – specialmente contro una grande squadra come Boston, con tutto quello che sa mettere in campo”. Butler è solo il terzo realizzatore di Miami nella serie a 17 punti di media, dietro ai 22 di Adebayo e ai 21.7 di Goran Dragic e in gara-4 dovrà probabilmente prendersi più responsabilità in attacco rispetto alle prime tre uscite, per provare a rispondere da leader al tentativo di rimonta dei Celtics. “Dobbiamo giocare a basket come nelle partite in cui abbiamo vinto – ha spiegato Butler –. Non c’è niente che il coach possa dire in più, lo sappiamo già e dobbiamo essere noi a sistemare le cose”. Scopriremo questa notte (tra mercoledì e giovedì) se gli Heat riusciranno a sistemare le cose, o se i Celtics vinceranno la seconda in fila. La diretta della partita alle 2.30 su Sky Sport NBA, telecronaca di Francesco Bonfardeci e Marco Crespi. Repliche giovedì su Sky Sport NBA alle 14, 16.30 (sintesi), 17.30, 20.45 e 23.30 (sintesi).