Il n°36 dei Celtics ha raccontato in un'intervista a The Athletic cosa è accaduto in spogliatoio dopo il ko in gara-2 con Miami e le ragioni che lo hanno spinto ad alzare la voce: "Era una giornata particolare per me, l'anniversario della morte di mia madre. Non è una scusa, ma un modo per spiegare le cose. I miei compagni mi hanno capito"

Perdere malamente una partita playoff è sempre complicato da accettare, farlo dopo essere arrivati in vantaggio in doppia cifra lo è ancora di più. Nella testa di Marcus Smart in realtà dopo il ko in gara-2 con Miami c’era anche altro, questioni che vanno ben oltre un match sprecato malamente da Boston o alcuni rivedibili passaggi a vuoto in difesa. A rimbalzare tra i pensieri del n°36 dei biancoverdi infatti c’era il secondo anniversario della scomparsa di sua madre - uno dei passaggi più dolorosi della sua vita. “Nella mia testa è qualcosa che ha fatto la differenze: non voglio certo usare questo come scusa, ma non posso negare che in quel momento il mio stato d’animo fosse alterato a causa di quello”. Sam Amick, autore dell’intervista, sottolinea che l’obiettivo è quello di capire e non cercare alibi: cosa è successo nello spogliatoio di Boston dopo la seconda sconfitta nella serie? “Esatto - prosegue il diretto interessato - solo chi sta sempre al tuo fianco può capire quali difficoltà devi affrontare. Per me è stata una giornata dalle emozioni contrastanti, in parte destabilizzante. Ero già scombussolato e la sconfitta non ha fatto altro che aggiungere il colpo aggiuntivo. La seconda rimonta subita in quel modo mi ha spinto oltre il limite, sono esploso ed è venuta fuori la mia rabbia. Il mio era solo dispiacere per due partite che avremmo potuto vincere, nessuno è felice di questa situazione”.