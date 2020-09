5/13

1995 | HOUSTON ROCKETS vs Phoenix Suns | Semifinali Western Conference | Per capire quanto sia raro vedere una rimonta da 1-3, basti pensare che per 14 anni non se ne è più vista una — fino a quando non sono arrivati i campioni in carica di Houston a ribaltare i Suns. Gara-7 è passata alla storia per il “bacio della morte” di Mario Elie a 7.1 secondi dalla fine, dando la vittoria 115-114 in Arizona. 29.6 punti e 9 rimbalzi di media per Hakeem Olajuwon, poi campione NBA battendo David Robinson e Shaquille O’Neal