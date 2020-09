Il successo di Miami in gara-6 ha regalato l’accesso alle NBA Finals alla squadra della Florida - le prime nella storia della franchigia senza Dwyane Wade sul parquet. Il leggendario n°3, scatenato via Twitter nell’incitare i suoi ex compagni, è anche stato il bersaglio di battute e dilemmi da parte degli ex colleghi: per chi farà il tifo in finale D-Wade, per la sua Miami o per il suo amico LeBron?

