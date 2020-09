Lakers super favoriti, ma si scommette su Miami

Un po’ tutti considerano i Los Angeles Lakers i grandi favoriti per la vittoria delle NBA Finals, così come da tutto l’anno i gialloviola vengono indicati dai bookmakers come i principali candidati per la conquista del titolo. Secondo quanto riportato da ESPN, Sportsbooks ha dato cinque punti di vantaggio ai Lakers per gara-1 — che comincia stanotte alle 3.00 in diretta su Sky Sport — e sono favoriti a -400 (il che significa che per ogni dollaro scommesso se ne vincono 1.25), mentre gli Heat partivano a +320 (3.2 dollari vinti per ciascuno giocato). Dopo che 17 delle prime 18 puntate erano state fatte sugli Heat, però, al SuperBook di Westgate Las Vegas i Lakers sono stati fatti scendere a -360: “Sembra che ci sia molto apprezzamento per Miami” ha detto Jeff Sherman, vice presidente di SuperBook, che in caso di vittoria dei gialloviola dovrebbero ridare una somma a sei cifre agli scommettitori che hanno investito sul successo di LeBron James e soci. Da tutto l’anno infatti le scommesse si concentrano soprattutto sui Lakers, con diverse puntate nel range dei 10.000-20.000 dollari che non si sono mai realmente fermate, anche quando Kawhi Leonard ha deciso di firmare con i Clippers. Al contrario gli Heat non sono mai stati particolarmente considerati, visto che dieci squadre hanno raccolto più scommesse di loro — tra cui anche i Golden State Warriors, che non sono neanche andati vicini a partecipare ai playoff. Una motivazione in più per cercare di ribaltare un pronostico che li vede sfavoriti.