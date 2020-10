Miami, Adebayo out per gara-2 contro i Lakers

Brutta notizia per Miami a poche ore dall’inizio di gara-2 delle NBA Finals contro i Lakers: Bam Adebayo non sarà della partita. Il centro degli Heat non ha recuperato dall’infortunio alla spalla patito nella prima sfida della serie, ha ancora dolore e limitazione della mobilità. Resta aperta la speranza – scrive ESPN – che possa recuperare per gara-3. Ancora in dubbio invece la presenza di Goran Dragic alle prese con una fascite plantare. La decisione definitiva per lo sloveno dovrebbe arrivare a ridosso della palla a due. Il giocatore ha provato a caricare il piede infortunato, ma avrebbe ancora molto dolore. Vedremo se riuscirà a stringere i denti. Certo la situazione per gli Heat – sotto 1-0 dopo una gara-1 dominata dai Lakers – diventa ora difficilissima, ma questa squadra ha abituato a stupire durante tutta la stagione. E coach Spoelstra e il leader dello spogliatoio Jimmy Butler (anche lui alle prese con un problema alla caviglia) hanno già detto di non cercare alibi e che scenderanno in campo in ogni caso per vincere. Senza Adebayo però la lotta sotto i tabelloni contro i centimetri e la classe dei Lakers - a partire da Anthony Davis, ma anche pensando a Dwight Howard e JaVale McGee, appare veramente sbilanciata.