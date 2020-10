Whiteside, un suo tweet fa discutere: "È falso"

Una storia a tratti un po’ surreale quella che ha visto protagonista il centro dei Portland Trail Blazers Hassan Whiteside. Durante il dibattito presidenziale tra Donald Trump e Joe Biden ha iniziato a girare sui social – diventando virale – la foto (sulla sua pagina, se era stato effettivamente pubblicato, è stato subito rimosso) di un tweet in cui scriveva: “Non posso sopportare questo per altri quattro anni. Fan…. America, me ne vado alle Hawaii”. Un tweet che ha scatenato polemiche per il tono duro contro gli USA, oltre a far pensare qualcuno a un possibile effettivo ritiro dalla NBA del giocatore. Tante anche le ironie e le prese in giro sulla conoscenza della geografia di Whiteside, perché le Hawaii sono uno stato americano a tutti gli effetti. A quel punto però è intervenuto lo stesso giocatore con un messaggio sempre su Twitter. “Devo essere serio per un minuto perché la mia integrità e i sentimenti verso il mio Paese sono stati messi in discussione da un tweet completamente falso, photoshoppato, che non ho mai postato. Quello che mi fa arrabbiare di più è che riflette esattamente il contrario di quello che provo per questo Paese. Sono fiero di essere americano e non c’è nessun altro posto al mondo dove vorrei vivere”. Messaggio che si conclude con l’invito a tutti ad andare a votare a novembre.