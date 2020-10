I 65 punti combinati dal duo James-Davis in gara-2, con il primo a sfiorare la tripla doppia e il secondo semi-perfetto con il 75% al tiro dal campo, hanno riportato alla mente degli appassionati Lakers (e non solo) le prodezze di Bryant e O’Neal a inizi 2000: “Li guardavo quando andavo alla high school, essere paragonati a loro è pazzesco”. E i numeri sono in linea con quella versione vincente della franchigia gialloviola

LeBron James è visibilmente emozionato quando vengono citati Kobe Bryant e Shaquille O’Neal al termine di gara-2 - partita vinta contro 124-114 contro gli Heat che porta la serie sul 2-0: “La coppia di giocatori più forte che abbia mai visto in azione da quando sono nato”. Almeno fino a quando non si è ritrovato a condividere il parquet con Anthony Davis, verrebbe da dire visti i risultati raccolti in questa cavalcata playoff. A due vittorie di distanza dal 17° titolo nella storia della franchigia, gli stessi raccolti dai Boston Celtics, in casa Lakers si godono una delle miglior coppie di All-Star mai viste sul parquet nella storia delle finali NBA. Erano 18 anni infatti che due giocatori della franchigia di Los Angeles non segnavano 30+ punti a testa in un match di finale: gli ultimi a riuscirci erano stati proprio Bryant e O’Neal in gara-3 contro i New Jersey Nets nel 2002 - una delle cinque volte in cui i due Hall of Famer dei Lakers hanno combinato per almeno 60 punti complessivi a referto. Un traguardo statistico particolare anche per uno come James, abituato a infrangere record ogni volta che mette piede sul parquet: “Ero alla high school quando loro dominavano in NBA con la maglia dei Lakers: tutti conosciamo bene la forza di Shaq e quanto riuscisse a spostare gli equilibri a livello fisico, ma l’eleganza e la qualità con cui giocava Kobe riuscivano a fare la differenza allo stesso modo. Erano dominanti in tutto ciò che facevano sul parquet, su entrambi i lati del campo. Per questo essere associato a loro assieme a AD è qualcosa di cui sono onorato, perché sono letteralmente cresciuto guardando questi campioni giocare, ammirando le qualità di Kobe - passato direttamente dalla high school alla NBA. È davvero un onore la possibilità di essere citati al fianco di questi giganti della storia del gioco”.