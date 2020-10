Anche i Los Angeles Lakers sono alle prese con dei problemi fisici, seppur non gravi come quelli di Bam Adebayo e Goran Dragic. Se Anthony Davis e LeBron James giocano sugli infortuni ormai da qualche tempo, Danny Green potrebbe non farcela per gara-3: "Vedremo dopo il riscaldamento, ma non mi preoccupa il mio corpo: me ne occuperò quando sarà finita"

Gli infortuni sono una delle variabili di qualsiasi serie, ma per le Finals pesano sempre un po’ di più. Le assenze di Bam Adebayo e Goran Dragic in gara-2 hanno avuto un grosso peso per i Miami Heat, ma anche i Los Angeles Lakers — pur non avendo nessun giocatore ufficialmente fuori per infortunio — sono alle prese con qualche problema fisico. Il rapporto sulle condizioni della squadra reso pubblico dai gialloviola indica tre giocatori come “probabili” per gara-3, ma comunque alle prese con qualche acciacco. I primi due sono le stelle, Anthony Davis e LeBron James: per il primo si parla di una contusione al tallone destro, che comunque non gli ha impedito di segnare 66 punti nelle prime due gare di finale; per il secondo invece è l’ormai “solito” problema all’inguine che ormai si porta dietro da qualche tempo. Il giocatore le cui condizioni preoccupano un po’ di più allora è Danny Green, che nel corso di gara-2 ha avuto un brutto movimento all’anca ed è apparso dolorante sul parquet di Disney World. Per lui, alle prese anche con un problema all’anulare della mano sinistra, la decisione sulla sua presenza o meno arriverà a ridosso della palla a due: “Vedremo stasera come mi sentirò dopo il riscaldamento, ma non sono preoccupato per il mio corpo” ha detto. “Me ne occuperò quando sarà finito tutto”. Parole che aprono a una sua presenza alla palla a due, quantomeno per provarci e vedere come va: quando c’è un titolo NBA in palio, nessuno vuole tirarsi indietro.