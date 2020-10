Uno che ha vinto (nella boxe) 15 titoli mondiali sa di cosa parla quando si tratta di individuare un campione. Floyd Mayweather è salito su un ring 50 volte in carriera, senza uscire mai sconfitto (e mandando al tappeto 27 volte il suo avversario diretto). Michael Jordan — se è possibile fare un paragone — si è presentato sei volte in finale NBA e anche lui non ha mai perso, particolare che ha contribuito non poco alla sua mistica. Diverso il caso di LeBron James, uscito sconfitto invece più spesso (6) di quante sia uscito campione (3) dalle sue apparizioni in finale, che però con quella di quest’anno contro gli Heat sono addirittura 10, un’enormità. Per questo forse l’ex leggenda della boxe mondiale ha voluto dire la sua sull’eterno dibattito sul “miglior giocatore di sempre”, naturalmente senza una risposta definitiva ma altrettanto naturalmente sempre affascinante: “Se fossi chiamato a scegliere uno dei due alla fine andrei con Michael Jordan — ha dichiarato Mayweather — perché voglio qualcuno che lascia tutto quella che ha dentro sul campo ogni sera. Quando il cronometro si avvicina allo zero — ha spiegato la leggenda del ring — non ci si aspetti che uno come LeBron passi la palla: lui quel pallone lo deve tirare”.