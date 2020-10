Westbrook, super mancia al personale dell'hotel

Bel gesto di riconoscenza da parte di Russell Westbrook nei confronti del personale del Grand Floridian Hotel, l’albergo dove hanno alloggiato i Rockets nella bolla di Orlando per quasi due mesi. Secondo quanto riportato dal Dallas Morning Post il giocatore – prima di andarsene in seguito all’eliminazione di Houston da parte dei Lakers – ha infatti lasciato una mancia di ben 8mila dollari. L’indiscrezione sulla mancia è stata poi confermata dallo stesso Westbrook, che non ha però voluto confermare la cifra esatta. “Si sono presi cura di noi alla grande – ha spiegato – hanno messo a disposizione il loro tempo e la loro energia per fare il loro lavoro al massimo livello. Era la cosa giusta da fare – ha aggiunto – e a me piace fare la cosa giusta”.

A confermare la generosità e l’attenzione per gli altri di Westbrook è poi intervenuto su Twitter un cameriere di Oklahoma City, città dove Russ ha giocato per 11 stagioni. “Ho lavorato come cameriere in un ristorante che ha frequentato nei suoi primi 3-4 anni – ha scritto ‘Troker61’ – e posso confermare che è una persona incredibilmente gentile fuori dal campo. Ha sempre lasciato buone mance e imparato tutti i nostri nomi. Sentire Russell Westbrook urlare ‘Troker’ quando non mi ero nemmeno accorto che fosse nel locale è semplicemente una cosa che non dimenticherò mai”.