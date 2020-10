Miami è spalle al muro, costretta a vincere tre partite in fila per evitare di incoronare i Lakers come campioni NBA in questo interminabile 2020. Rimontare dopo essere stati sotto 1-3 nella serie di finale è un’impresa quasi impossibile, ma non del tutto - visto che un precedente di successo c’è ed è quello raccolto dai Cleveland Cavaliers di LeBron James nel 2016 contro i Golden State Warriors delle 73 vittorie in regular season. Una cavalcata rimasta nella storia, a cui è stato aggiunto nelle ultime ore un ulteriore dettaglio da Tristan Thompson - uno dei componenti di quel gruppo che assieme a LeBron James riuscì nell’impresa. E proprio il n°23 dei Cavs dimostrò una volta in più di essere leader non solo sul parquet, ma anche a livello emotivo e motivazionale, mandando un SMS a tutti i compagni alla vigilia di gara-5: sotto 1-3, Cleveland era pronta a partire per ritornare a San Francisco, alla Oracle Arena, per affrontare una sfida da vincere a tutti i costi per restare aggrappati alla serie. “Ascoltatemi: so che siamo sotto 3-1, ma se non credete veramente di poter vincere il titolo, non provate a salire su quel fot****o aeroplano”. Questo il messaggio stringato (ed eloquente) inviato a tutti i compagni, che ricorda molto il “dobbiamo vincere” che ha preceduto gara-4 di tre giorni fa; “una delle partita più importanti della mia carriera”, ha ribadito James. In quel 2016, sempre a proposito di messaggi e di Miami Heat, LeBron ne ricevette uno molto particolare prima di gara-7, da parte di Pat Riley - con cui i rapporti non erano idilliaci dopo il suo addio alla squadra della Florida: “Vinci questa partita e sentiti finalmente libero”. Chissà se il plenipotenziario di Miami userà lo stesso tipo di tattica per motivare i suoi ragazzi in vista della delicata sfida di questa notte.