Crowder: "Le maglie di Kobe? Una motivazione"

In greco la chiamavano hybris, quel peccato di superiorità e tracotanza che può finire per ritorcersi contro. E la decisione dei Los Angeles Lakers di indossare le maglie nere dedicate a Kobe Bryant, con le quali erano imbattuti nei playoff, è stata vista da alcuni come un peccato di superiorità, pensando di aver già vinto una partita che invece era tutta da giocare. O almeno così la pensano i Miami Heat, che attraverso Jae Crowder hanno espresso la loro opinione sulla scelta degli avversari di anticipare una jersey che era prevista solo per un’eventuale gara-7: “Quando senti che hanno deciso di indossare le maglie nere con le quali non avevano mai perso e tutti ne parlano, è una motivazione. Per forza ti entra sotto pelle e ti dà fastidio" ha detto l’ala a Yahoo Sports dopo la partita. “Ovviamente bisogna indirizzarla nella giusta direzione e usarla come motivazione, ma di certo ci ha aiutati in gara-5”. Anche la decisione di Anthony Davis di indossare delle versioni di Kobe 5 totalmente dorate faceva presumere che i Lakers pensassero già ai festeggiamenti successivi alla partita, ma ne sono rimasti bruciati. Così come i piani di festeggiamenti al Three Bridges Bar & Grill nel centro di Disney World sono stati quantomeno rimandati di due giorni.