AD ha colpito Crowder sul volto in gara-5? VIDEO

Se i Los Angeles Lakers, e in particolare coach Frank Vogel, si sono lamentati dei fischi nel finale di gara-5 senza trovare supporto nel Last 2 Minute Report della NBA, anche i Miami Heat hanno qualcosa per cui recriminare, in particolare sui social. Nel giorno successivo a gara-5, infatti, è emerso un video di un’azione del terzo quarto in cui Anthony Davis, per terra al fianco di Jae Crowder dopo essersi agganciati in una lotta a centro area, sembra rifilare una gomitata sul volto al suo avversario mentre l’azione prosegue. Un gesto normalmente meritevole di un fallo flagrant e di una sospensione, o almeno è quello che sostengono i tifosi degli Heat sui social che hanno cominciato a far circolare l’hashtag #SuspendAD. Secondo quanto riportato da Kurt Helin di NBC Sports, però, l’entità del contatto è ingigantita dall’angolo della telecamera: osservandone altri (non disponibili pubblicamente), la NBA ha infatti che si tratta più di una spinta che non di una gomitata o di un pugno, tanto che sarebbe discutibile anche considerarlo un fallo. Per questo motivo la lega, dopo aver rivisto tutte le immagini, ha deciso che non fosse meritevole di un flagrant e quindi AD, se sarà a disposizione dopo l’infortunio al tallone, potrà regolarmente scendere in campo per gara-5. Il suo status per la partita è definito come “probabile”, come sempre è accaduto in questa serie.