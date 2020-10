Vogel si lamenta, il L2MR dà ragione agli arbitri

La capacità di Jimmy Butler di guadagnarsi viaggi in lunetta è una delle chiavi fondamentali della serie tra Los Angeles e Miami, e lo è stata in particolare nel finale di gara-5. La stella degli Heat negli ultimi due minuti di partita è riuscita ad attaccare ripetutamente il ferro prendendosi quattro tiri liberi cruciali per i suoi, uno per un fallo di Markieff Morris e uno — quello decisivo per il sorpasso a 16.8 secondi dalla fine — contro Anthony Davis. Due chiamate che sono state fortemente criticate da coach Frank Vogel dopo la partita: “A me sono sembrate due pessime decisioni per mandarlo in lunetta, il che è spiacevole in una partita di questa importanza. Anthony Davis aveva una verticalità perfetta, bisognava lasciar giocare. E prima ancora Markieff aveva le mani sulla palla, anche lì non ci sarebbe dovuto essere nessun fischio. Gli sono stati dati quattro tiri liberi e ha reso tutto più difficile per noi. È stato molto deludente, ma il nostro gruppo è a posto. Torneremo ancora più forti per gara-6”. Le parole di Vogel gli varranno inevitabilmente una multa da parte della NBA, che non tollera che gli arbitraggi vengano messi in discussione in questa maniera, ma l’allenatore si è fatto portavoce di un sentimento diffuso nella sua squadra: “Ci sono state un paio di chiamate discutibili che sono andate dalla loro parte e hanno mandato Jimmy in lunetta, cosa che non possiamo permetterci perché è stato pressoché perfetto ai liberi in questa serie” ha detto in maniera più diplomatica LeBron James. Ma è evidente che quei due fischi non siano andati giù ai gialloviola.