I Lakers dominano gara-6 e vincono il titolo NBA

I Los Angeles Lakers dominano gara-6 con un secondo quarto da 36-16 e vincono il titolo NBA 2020, chiudendo la serie contro Miami 4-2. Mai in discussione il risultato della partita, con LeBron James in tripla doppia e nominato MVP delle Finals per la quarta volta in carriera. Miami si arrende dopo una serie giocata al massimo delle sue possibilità: per i Lakers è il 17° titolo NBA, pareggiando i Boston Celtics

Al termine di una stagione infinita cominciata più di un anno fa, i Los Angeles Lakers sono i campioni NBA per il 2019-20. Ci sono riusciti al termine di una gara-6 completamente dominata dal primo all’ultimo minuto, scappando via con un secondo quarto schiacciante da 36-16 e controllando i Miami Heat nel resto della gara, concedendo al massimo qualche canestro di troppo nell’ultimo quarto in una partita già ampiamente decisa. È il trionfo di LeBron James, per la prima volta in tripla doppia in queste Finals (28 punti, 14 rimbalzi, 10 assist) e nominato MVP delle Finals per il suo quarto anello in carriera con tre franchigie diverse, l'unico a farlo da miglior giocatore della squadra nella storia NBA. È il trionfo di Anthony Davis, decisivo di nuovo con una presenza difensiva gigantesca (19 punti, 15 rimbalzi, 2 stoppate) e al suo primo titolo della carriera. È il trionfo dei Lakers come franchigia, campioni per la 17esima volta nella loro storia, raggiungendo i Boston Celtics in cima all’albo d’oro della NBA e ricordando nella maniera migliore la memoria di Kobe Bryant, nell’anno della sua tragica morte e a 10 anni dal suo ultimo trionfo. Per Miami non c’è davvero nulla da potersi rimproverare: anche Goran Dragic ha stretto i denti cercando di dare il suo contributo nonostante l’infortunio alla pianta del piede, ma sono mancate le energie e anche un po’ di talento per tenere il passo dei Lakers nella parte centrale della partita, con Jimmy Butler sulle ginocchia dopo l’eccezionale gara-5 in tripla doppia.