Lakers, la festa a Los Angeles dovrà attendere

Abbiamo ancora tutti ben impresse nella mente le immagini del successo dei Lakers in gara-6 contro Miami: un titolo che mancava ai gialloviola da dieci anni, nonostante la squadra della Florida sia riuscita a raggiungere i Celtics e a diventare una delle due franchigie più vincenti della storia NBA. Tutte le celebrazioni pubbliche però saranno rimandate a data da destinarsi, come annunciato dagli stessi Lakers nelle scorse ore: dopo un confronto con le autorità pubbliche locali, i gialloviola hanno preferito evitare di invogliare tifosi e appassionati a generare degli assembramenti che sarebbero molto pericolosi visto l’avanzare della pandemia. “Non possiamo festeggiare per il momento il titolo NBA con i nostri tifosi - si legge nel comunicato - dopo aver consultato il sindaco e le altre autorità, ci siamo trovati d’accordo nel rimandare l’appuntamento con una festa che sarà inclusiva e alla quale potranno prendere parte il maggior numero di persone possibile. Nel frattempo non possiamo fare altro che ringraziare la Laker Nation per il supporto dimostrato anche a distanza alla squadra e allo staff”. Una presa di coscienza che ha fatto felice anche Eric Garcetti, il sindaco di Los Angeles, che ha sottolineato via Twitter come “la gioia per il titolo dei Lakers, non debba farci dimenticare che aggregarsi e comporre dei gruppi numerosi non è una pratica sicura” - puntando così il dito contro quei tifosi che nelle ore immediatamente successive alla vittoria avevano preso d’assalto le strade attorno allo Staples Center.