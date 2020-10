Una notizia era nell'aria da tempo, l'altra un po' meno. Gli L.A. Clippers hanno concluso la loro ricerca di un sostituto di Doc Rivers con una soluzione "interna", assumendo Tyronn Lue (assistente di Rivers nell'ultima stagione) per il ruolo di capo-allenatore. Per lui, come confermato da ESPN, c'è un contratto di cinque anni, quello che una stagione fa non hanno voluto dargli i Los Angeles Lakers, virando poi su Frank Vogel. La seconda notizia è un po' più sorprendente: a fargli da principale assistente, secondo quanto riportato da The Athletic, sarà l'MVP delle Finals 2004 Chauncey Billups, alla sua prima esperienza in panchina. Il nome di Billups - che in carriera ha anche indossato la maglia dei Clippers dal 2011 al 2013 - circolava ormai da diversi anni, anche se spesso era stato indicato per un ruolo dirigenziale come General Manager. Ora però il suo futuro è il campo (ESPN parla anche della possibilità che venga assunto dagli Indiana Pacers, anche se ci si aspetta che vada a Los Angeles), dove sarà la principale spalla per Tyronn Lue nella guida di una squadra sulla quale ci sono altissime aspettative - un po' per la quantità di talento presente e un po' per la scadenza dei contratti di Kawhi Leonard e Paul George, che potranno diventare free agent al termine della stagione 2020-21. Serve vincere e in fretta: i Clippers di Steve Ballmer sono convinti di poterlo fare con la coppia Lue-Billups, a cui si aggiunge anche l'esperienza di Larry Drew, già ex capo-allenatore di Atlanta, Milwaukee e Cleveland..