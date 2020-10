I Milwaukee Bucks avrebbero identificato in Bogdan Bogdanovic il giocatore giusto per fare da spalla a Giannis Antetokounmpo e dare l’assalto al titolo NBA. Il 28enne serbo è restricted free agent sul mercato, perciò con ogni probabilità bisognerà trovare un accordo non semplice con i Sacramento Kings

Tra le squadre attese a fare qualche movimento importante sul mercato ci sono sicuramente i Milwaukee Bucks. L’eliminazione al secondo turno dei playoff nella bolla non è accettabile per una squadra che può contare sul due volte MVP della lega in Giannis Antetokounmpo, e dopo il colloquio tra la stella e la proprietà ci si aspettano grandi investimenti, anche sforando nella luxury tax. Per questo Milwaukee potrebbe aver messo nel mirino uno dei free agent più interessanti sul mercato, il serbo dei Sacramento Kings Bogdan Bogdanovic. Secondo quanto riportato da Shams Charania di The Athletic, i Bucks sono fortemente interessati al 28enne, che schiererebbero da titolare al fianco di Antetokounmpo e Middleton in posizione di guardia tiratrice al posto di Wes Matthews, dando un ulteriore dimensione perimetrale e un portatore di palla nei giochi a due con Antetokounmpo, oltre a non compromettere le loro spaziature offensive.