Ormai da più di un anno si parla di Bradley Beal come uno dei pochi All-Star disponibili sul mercato, avvicinandolo a tantissime squadre (non ultima i Lakers, con Snoop Dogg a speculare sul fatto che Beal abbia acquistato una nuova casa a Los Angeles). Peccato però, al di là delle parole, i fatti dimostrino altro: prima della stagione appena conclusa Beal ha firmato un’estensione di contratto da 72 milioni di dollari in due anni per rimanere a Washington almeno fino al 2022, con una player option per il 2023 — togliendosi di fatto sul mercato. E se non bastasse una dimostrazione di fiducia del genere nei confronti della franchigia, ora ci sono anche le sue parole a supportarla: “Giocare l’intera carriera qui a Washington vorrebbe dire tutto per me” ha detto al podcast On the Road with Buck & Phil. “Sono un ragazzo fedele. Voglio essere qui e sono qui. Ho firmato la mia estensione. E finire di giocare in una sola squadra non è una cosa che si vede spesso nella lega di oggi”. Questo non significa però che non abbia delle ambizioni: “Il mio obiettivo finale è vincere: voglio farlo e dobbiamo farlo. Ma so che possiamo vincere qui, che questo è un posto dove possiamo vincere e dove possiamo convincere i giocatori a venire per vincere. Ma dobbiamo dimostrarlo sul campo”. Dopo aver chiuso la regular season al decimo posto nella Eastern Conference, a Washington si aspettano che il prossimo anno torni a disposizione l’All-Star John Wall e venga rifirmato il tiratore Davis Bertans per dare l'assalto ai playoff, anche se il livello della Eastern Conference dovrebbe alzarsi. In ogni caso, Bradley Beal vuole far parte del futuro degli Wizards — anche fino al termine della carriera.