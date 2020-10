Può anche essere stata un’annata in tutto e per tutto diversissima dalle altre, ma un aspetto non cambia: i campioni NBA festeggiano a Las Vegas. Sempre. Non hanno fatto eccezione i Los Angeles Lakers, per i quali nella cosiddetta “città del peccato” è stato organizzato un mega-party, con tanto di striscioni di congratulazioni per i “2020 NBA champions”. E al The Pool Marquee at The Cosmopolitan (uno dei grandi hotel di lusso nel cuore dello strip) sono sfilati uno per uno i grandi protagonisti della cavalcata vincente gialloviola, ma ovviamente a far parlare di più è stato LeBron James, entrato al club stringendo in braccio niente meno che il Larry O’Brien Trophy, il quarto della sua carriera, da cui (evidentemente) in questi giorni non si separa mai. Scarpe e shorts bianchi, camicia aperta indossata sopra una t-shirt scura, l’altra cosa da cui LeBron non si è quasi mai separato è l’immancabile sigaro, simbolo del trionfo nello sport americano fin dai tempi di Red Auerbach.